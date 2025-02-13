Пенсионерка в Отрадном перевела мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что деньги - фальшивые

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В полицию Отрадного обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником органов соцзащиты и убедил женщину, что полученные ей нарочно выплаты, – денежные средства в размере 200 тысяч рублей, являются фальшивыми. «Для того, чтобы заменить купюры на настоящие», собеседник убедил пенсионерку перевести деньги через банкомат на указанные им специальные расчетные счета и заверил, что вся сумма в скором времени вернется на ее счет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.