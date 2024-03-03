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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пенсионерка из Жигулевска перевела аферисту более 1 млн рублей

3 марта 2024 11:24
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Пенсионерка из Жигулевска перевела аферисту более 1 млн рублей

В полицию обратилась 65-летняя жительница г. Жигулевск с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионерки.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Пострадавшая поверила аферисту и перевела на указанный счет около 1 000 000 рублей. После этого звонки прекратились. Женщина, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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