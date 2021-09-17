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Пенсионерка из Тольятти лишилась 200 тысяч из-за мошенника

17 сентября 2021 11:40
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Пенсионерка из Тольятти лишилась 200 тысяч из-за мошенника

Остерегайтесь мошенников, которые, звонят по телефону и представляются работниками банков.


В Тольятти пенсионерке 1956г.р.  поступил звонок от неизвестного, который представившись должностным лицом одного из банков, путем обмана, предоставил ложную информацию о том, что неустановленные лица оформляют на её имя кредит, для аннулирования которого, женщине необходимо следовать инструкциям звонившего лица, после чего потерпевшая, оформила на свое имя потребительский кредит на сумму 200 000 руб,  который в последствии, перевела частями на 7 абонентских номеров, указанных злоумышленником. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники телефонные мошенники

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