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Пенсионерка из Самары поверила в необходимость срочной декларации валюты и лишилась более 400 тысяч рублей

13 января 2025 10:10
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Пенсионерка из Самары поверила в необходимость срочной декларации валюты и лишилась более 400 тысяч рублей

В течение нескольких дней на сотовый телефон 76-летней жительницы Самары поступило несколько звонков от якобы специалиста финансового учреждения, который сообщил, что имеющуюся на руках валюту необходимо срочно задекларировать иначе отказ от процедуры понесет серьезные последствия. Встревоженная женщина, решила согласиться на предложение ведь дома у нее находилось несколько иностранных купюр. Следуя инструкции звонившего, пенсионерка передала имеющуюся у нее валюту и более 400 тысяч рублей для пролонгации уже действующего вклада курьеру, которые тот передаст специалисту, чтобы пожилая женщина не тратила время на визит в финансовое учреждение.

Через несколько дней после передачи средств, самарчанка решила позвонить в организацию и узнать состоялось ли декларирование валюты, но телефон специалиста оказался недоступным. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно обратилась в ближайший отдел полиции за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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