пенсионерка из Самары мечтала облагородить дачу, но лишилась более 400 тысяч

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В очередной раз просматривая сайты с выставочными образцами растений, 72-летняя жительница Кировского района г. Самары выбрала несколько видов саженцев для своего приусадебного участка и добавила их в «корзину». На этапе оформления заявки на доставку в один из пунктов выдачи заказов пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился менеджером по закупкам сетевого магазина комнатных растений. Незнакомец предложил женщине к выбранным товарам оформить подписку на получение выставочных образцов в качестве благодарности за долгое сотрудничество. Уже планируя как с помощью выгодного предложения преобразится дача, женщина с радостью приняла предложение. При заполнении дополнительной заявки самарчанке вновь поступил звонок. На этот раз незнакомец сообщил, что является сотрудником финансовой организации и проинформировал ее о том, что в момент оформления анкеты в онлайн-магазине персональные данные были украдены мошенниками и сейчас на имя пенсионерки оформляется кредит.

Взволнованная жительница губернии незамедлительно последовала советам «менеджера» и перевела накопленные сбережения в размере более 400 000 рублей на предложенный им счет, чтобы мошенники не успели оформить кредитный займ с первоначальным взносом. Неизвестный поблагодарил женщину за оперативность и поздравил с сохранением накоплений, а также «чистой» кредитной историей. В завершении разговора он рекомендовал не спешить с проверкой счета на наличие средств. Зайдя на следующий день по совету «менеджера» в мобильный банк и не обнаружив возврата, женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.