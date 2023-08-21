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Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более 900 000 рублей

21 августа 2023 10:04
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пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более 900 000 рублей

В вечернее время в мессенджер женщины-пенсионера поступило сообщение о розыгрыше  фарфорового столового сервиза в популярном хозяйственном магазине. Заинтересовавшись заманчивым рекламным предложением, она перешла по предложенной ссылке и заполнила анкету на участие в конкурсе. Буквально через несколько минут телефон стал разрываться от звонков. Ответив, с ней заговорил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она стала жертвой мошенников, указав при заполнении личные данные на сайте конкурса. Продолжив разговор, мужской голос уверил пенсионерку в том, что злоумышленники ворвались в ее мобильный банк и пытаются оформить кредит.

Испуганная женщина все же усомнилась  в словах незнакомца и попыталась прервать звонок, чтобы проверить свои сбережения, но под действием упорных уговоров быстро сдалась. В течение суток,  действуя по инструкции, пенсионерка пыталась спасти свою кредитную историю, предотвратить оформление кредитных средств на ее имя и помочь в поимке злоумышленников, но продиктовав  код из смс неизвестному, незаметно лишилась более 900 000 рублей. Затем незнакомец поблагодарил женщину за оказанную помощь и отключился.

Успокоившись, пенсионерка все же решилась зайти в мобильное приложение банка и убедиться в отсутствии займа,  но увидев недавний перевод всех ее накоплений на чужой счет, осознала, что все же стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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