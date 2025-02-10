Пенсионер в Самаре перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

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Жителю Самары 1953 года рождения поступил звонок в одном из мессенджеров. Неизвестный представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил улучшить тарифный план. Для этого пенсионеру нужно было продиктовать код из СМС. Мужчина, не подозревая обмана, назвал код.

Через некоторое время ему снова позвонили и сообщили, что он стал жертвой мошенников, что его госуслуги взломаны, и существует только один способ сохранить сбережения – перевести все денежные средства на «безопасный счет». Пенсионер незамедлительно отправился выполнять полученные инструкции. В общей сложности самарец перевел 839 000 рублей злоумышленникам.

Вскоре пенсионер осознал, что его обманули и обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.

Будьте бдительны! Никому не сообщайте коды, полученные в СМС-сообщениях!