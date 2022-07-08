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Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей

8 июля 2022 12:52
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Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей.

В плицию Тольятти обратился местный житель 1943 года рождения, который сообщил, что стал жертвой телефонного мошенника.

По словам пенсионера, ему на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что его дочь стала виновником ДТП, и для того, чтобы избежать наказания, необходимо передать стажеру, который приедет к пенсионеру домой, денежные средства в размере 800 000 рублей. Пожилой мужчина разволновался и согласился заплатить. Спустя некоторое время он передал все свои сбережения в размере 112 тысяч рублей незнакомцу, приехавшему к нему домой. После этого мужчина позвонил дочери и узнал, что в ДТП она не попадала. Поняв, что стал жертвой мошенника, тольяттинец незамедлительно обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального ОВД установили личность и места возможного нахождения курьера, который забирал деньги у потерпевшего. После чего возле банкомата в одном из торговых центров на территории города оперативники задержали мужчину 1987 года рождения.

В ходе опроса он пояснил,  что живет в соседней области, безработный, в начале 2022 года решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером в Самарском регионе и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. При задержании у злоумышленника изъята крупная сумма денежных средств.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 «Мошенничество». По ходатайству органа следствия, ранее не судимому мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности произошедшего, проверять подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории области и устанавливать лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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