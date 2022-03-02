Патруль Рогсвардии задержал в Самаре подозреваемого в наркоторговле

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области задержали мужчину 1991 года рождения, который хранил при себе около 2 килограммов марихуаны и гашиша.

Находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары, росгвардейцы обратили внимание возле одного из домов по улице Лунной стражи правопорядка на подозрительного пешехода, который постоянно оглядывался по сторонам и заметно нервничал. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, незнакомец резко изменил направление движения и попытался скрыться, но был задержан.

В ходе беседы с правоохранителями подозреваемый признался, что хранит при себе запрещенные вещества. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место следственно - оперативную группу МВД.

В дальнейшем эксперты дали заключение, что общий вес изъятого у правонарушителя наркотического вещества составляет около 2 кг.