Пассажира-екатеринбуржца с героином задержали по дороге в Тольятти

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В дневное время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Жигулевску остановили для проверки документов легковой автомобиль «Hyundai», движущийся в сторону города Тольятти по трассе М-5. При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведении досмотра мужчины и автомобиля.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в левом кармане шорт мужчины был обнаружен сверток из полиэтилена, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета, также в сумке подозреваемого был обнаружен шприц с иглой. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что вещество является наркотическим средством-героин, общей массой 0,873 грамма, что относится к значительному размеру.

По данным сотрудников полиции, задержанный - безработный 49-летний житель города Екатеринбург, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Мужчина пояснил, что хранил наркотическое вещество для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.