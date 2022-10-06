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Отзывчивого жителя Самары обманули в соц.сетях

6 октября 2022 12:23
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Отзывчивого жителя Самары обманули в соц.сетях

46-ти летний продавец-консультант, проживающий в областном центре получил в социальной сети сообщение от приятеля.

Товарищ попросил взаймы 4 000 рублей и прислал номер банковского счета. Отзывчивый жи-тель Самары не усомнился в реальности происходящего и перевел деньги. Хотя он неоднократно сталкивался с размещенной информацией о способах, которыми пользуются мошенники. Лишь спустя время мужчина свя-зался с другом. Оказалось, что знакомый не просил о финансовой помощи, а его аккаунт в социальной сети взломали неизвестные. О произошедшем пострадавший сообщил в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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