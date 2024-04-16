Оператор станков с ЧПУ в Самаре лишился более 2 млн рублей из-за мошенников

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24-летний житель Самары решил вернуть купленные онлайн-билеты на концерт музыкальной группы. Перейдя по ссылке с копией документов в смс-сообщении с подтверждением успешной покупки, молодой человек, работающий оператор станков с числовым программным управлением, обнаружил, что сервис временно недоступен. Чуть позже самарчанин вновь вернулся к вопросу возврата билетов, но перешел на сервис онлайн-кассы по ссылке, предложенной поисковиком в браузере. Выполняя инструкции на сайте, которые привели к якобы системным ошибкам, он не заметил, как его счет опустел. Сайт оказался фальшивым. Таким образом молодой человек лишился более 2 млн. рублей и обратился за помощью в полицию.