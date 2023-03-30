Обманувший женщину на 100 тысяч самарец отправится в колонию

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В мае 2022 года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 57-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Потерпевшая находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок. Услышав мужской голос, женщина подумала, что звонит сын. Назвала его по имени и поинтересовалась причиной звонка. Звонивший сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Мужчина попросил передать деньги курьеру в размере 250 000 рублей якобы для «решения вопроса». Местная жительница, разволновавшись, сообщила, что у нее есть накопления в размере 100 тысяч рублей. Через несколько минут самарчанке позвонили с другого номера, незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что знает о ситуации, в которой оказался ее сын, и готов «оказать содействие» за 100 тысяч рублей. Женщина продиктовала свой адрес проживания.

В этот же день за посылкой приехал неизвестный мужчина, которому самарчанка передала деньги. Спустя время женщина перезвонила сыну и, узнав, что с ним все в порядке, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска установили личность и место возможного нахождения мужчины, забравшего у пенсионерки деньги, и задержали его.

Задержанный – житель г. Тольятти, ранее судимый за совершение мошенничества и кражу, не стал отрицать своей вины и пояснил полицейским, что случайным образом набрал телефонный номер, сначала представившись сыном потерпевшей, а затем позвонил с другого номера и представил сотрудником правоохранительных органов. Денежные средства, которые забрал у потерпевшей, злоумышленник успел потратить на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине 1980 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Промышленный районный суд г. Самары.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен. Судом принято решение о взыскании с жителя Тольятти в пользу 57-летней женщины 100 000 рублей.