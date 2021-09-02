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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Новокуйбышевец угрожал пенсионеркам ножом и обокрал собутыльника

2 сентября 2021 12:55
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Новокуйбышевец угрожал пенсионеркам ножом и обокрал собутыльника

Весной прошлого года житель Новокуйбышевска 1984 года рождения, угрожая ножом, высказал угрозы убийством двум соседкам, проживающим с ним в одном доме. Пенсионерки, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратились за помощью в полицию, сообщив что конфликт с мужчиной у них возник давно. Сосед злоупотреблял спиртными напитками, нарушал общественный порядок, дебоширил, о чем они сообщили участковому уполномоченному полиции. Узнав об этом, мужчина решил пригрозить им.

По данным полицейских, злоумышленник нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, порчу имущества и неправомерное завладение чужим транспортом.

Отделом дознания в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также сотрудниками полиции установлено, что будучи в гостях у своего знакомого, после распития спиртных напитков, мужчина тайно похитил из тумбочки кошелек с денежными средствами в размере 15000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Часть денежных средств подозреваемый потратил на собственные нужды. Остатки, в размере 12000 рублей, у мужчины были изъяты и возвращены потерпевшему. Фигуранту за совершенное деяние грозило до пяти лет лишения свободы. Однако мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

Задержали подозреваемого оперативники в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий весной текущего года. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теги: уголовное дело

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