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На ЖД-вокзале станции Сызрань-1 полицейские задержали пассажира с наркотиком

29 марта 2022 12:45
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На ЖД-вокзале станции Сызрань-1 полицейские задержали пассажира с наркотиком

В ходе отработки пассажиропотока в здании железнодорожного вокзала Сызрань-1 сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте был выявлен 31-летний житель Московской области. Во время проведения осмотра мужчина сильно нервничал и даже попытался сбежать от полицейских. Полицейскими в его рюкзаке было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» общей массой около 10 грамм, что является крупным размером наркотических средств. 

Установлено, что подозреваемый через телефонное приложение приобрел партию наркотика в г. Москве для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани и Сызранского района путем закладок. Сам злоумышленник приехал в Самарскую область на попутном автомобиле для реализации своего преступного умысла. По словам задержанного в Сызрани он два дня проживал на съемных квартирах и за это время успел разложить около 100 закладок. 

На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). 

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

 

Теги: Стоп Наркотик

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