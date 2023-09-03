На территории Шенталинского района уничтожили очаги дикого произрастания мака и конопли

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320 корней, обнаруженных и изъятых сотрудниками полиции, согласно заключению эксперта, содержат наркотическое средство – морфин.

Сотрудникам отделения уголовного розыска О МВД России по Шенталинскому району поступила информация, что на приусадебных участках местных жителей произрастают наркотикосодержащие растения.

Полицейские в рамках проверки поступивших сообщений, с разрешения хозяев провели осмотры участков, обнаружили и изъяли растения и направили их на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Опрошенные владельцы приусадебных участков пояснили, что в их садах растут различные декоративные и дикие растения, которые они специально не сажали. Несколько лет растения распространялись самосевом, никакого особого ухода и полива этим культурам не оказывалось.

Изъятые растения с двух участков, в количестве 320 корней, согласно заключению эксперта, относятся к растениям рода мак (Papaver) и содержат наркотическое средство – морфин.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.