На платформе одного из маркетплейсов самарчанка наткнулась на заманчивое предложение, но это был мошенник

162

43-летняя жительница Самарской области искала дополнительный заработок. На платформе одного из маркетплейсов женщина наткнулась на заманчивое предложение. После отклика на вакансию спустя некоторое время, через мессенджер с ней связался неизвестный, который предложил лёгкий способ заработка.

Схема выглядела так, что нужно ставить лайки на товары и выкупать их на интернет-площадке. Женщина, поверив удачному стечению обстоятельств, несколько дней выполняла все указания «работодателя», согласно которым ей необходимо перевести денежные средства на указанный счет, которые в дальнейшем, неизвестный обещал вернуть в установленный срок. После чего местная жительница, следуя всем инструкциям, выполнила все требования и перевела на указанный счёт 23 000 рублей. Однако, когда она попыталась получить обещанный заработок, выяснилось, что по словам злоумышленника задание выполнено не полностью, условия договора нарушены и деньги получить обратно невозможно. После нескольких неудачных попыток самостоятельно вернуть денежные средства, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.