МВД сообщило о возрождении схемы "Мамонт" у мошенников

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Мошенники стали похищать данные банковских карт пользователей маркетплейсов через фейковое приложение сервиса обновлений, схема активно распространилась в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как пояснили в управлении, кража данных происходит по схеме "Мамонт", использование которой фиксировалось еще в 2019 году. Тогда мошенники похищали деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов.

"В новой схеме злоумышленники <…> предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку. Спрятанная в приложении шпионская программа может перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие СМС-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков", - говорится в сообщении.

Помимо обновления схемы, в 2024 году увеличилось количество брендов, которые мошенники используют для разработки фишинговых веб-сайтов, пишет ТАСС.