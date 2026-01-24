МВД РФ: просьба банка отменить заявку на кредит является сигналом мошенничества

Я нашел ошибку
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
Звонки из банка с предложениями воспользоваться его бонусами и подарками, а также просьбы об отмене заемщиком кредитной заявки являются сигналами мошеннических действий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В них указываются пять признаков мошенничества при звонке. Первый признак — когда собеседник просит перевести деньги на "безопасный счет". Второй — просьба продиктовать реквизиты банковской карты или ввести их на сайте. Третий — предложение получить бонусы, подарки, а также различные компенсации от банка.

МВД также обращает внимание на четвертый признак, когда банк просит отменить или взять заявку на кредит, заблокировать банковскую карту клиента. Также министерство предупреждает, что предложение оформить безопасную сделку или доставку при онлайн-покупке или продаже товаров, после которого скидывается ссылка, тоже является признаком мошенничества.

