МВД РФ: просьба банка отменить заявку на кредит является сигналом мошенничества

Звонки из банка с предложениями воспользоваться его бонусами и подарками, а также просьбы об отмене заемщиком кредитной заявки являются сигналами мошеннических действий, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В них указываются пять признаков мошенничества при звонке. Первый признак — когда собеседник просит перевести деньги на "безопасный счет". Второй — просьба продиктовать реквизиты банковской карты или ввести их на сайте. Третий — предложение получить бонусы, подарки, а также различные компенсации от банка.

МВД также обращает внимание на четвертый признак, когда банк просит отменить или взять заявку на кредит, заблокировать банковскую карту клиента. Также министерство предупреждает, что предложение оформить безопасную сделку или доставку при онлайн-покупке или продаже товаров, после которого скидывается ссылка, тоже является признаком мошенничества.