МВД: мошенники чаще всего обманывают россиян в сфере инвестиций

Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Об этом следует из материалов МВД.

Чаще всего злоумышленники ищут своих жертв в различных мессенджерах, после чего проникают в доверие и навязывают роль "трейдера".

"Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана", – сообщается в документах, попавших в распоряжение РИА Новости.

Для придания схеме достоверности, мошенники даже могут позволить жертве "заработать" несколько тысяч рублей.

Ранее в МВД сообщили, что курьеры мошенников используют "кодовые фразы", знание которых поможет распознать аферистов и не стать жертвой преступной схемы.