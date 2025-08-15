Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
МВД: мошенники чаще всего обманывают россиян в сфере инвестиций

15 августа 2025 11:38
154
Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Об этом следует из материалов МВД.

Чаще всего злоумышленники ищут своих жертв в различных мессенджерах, после чего проникают в доверие и навязывают роль "трейдера".

"Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана", – сообщается в документах, попавших в распоряжение РИА Новости.

Для придания схеме достоверности, мошенники даже могут позволить жертве "заработать" несколько тысяч рублей.

Ранее в МВД сообщили, что курьеры мошенников используют "кодовые фразы", знание которых поможет распознать аферистов и не стать жертвой преступной схемы.

