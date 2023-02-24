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Мужчина не простил самарчанке переписки с бывшим мужем

24 февраля 2023 14:03
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Мужчина не простил самарчанке переписки с бывшим мужем

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы Самары 1983 года рождения с травмами.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили женщину и ее родственников, установили адрес квартиры, где пострадавшая получила травмы. Выяснилось, что местная жительница незадолго до случившегося распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время застолья она попросила у своего возлюбленного сотовый телефон, так как свой сдала в комиссионный магазин. По словам женщины, она хотела посмотреть фильм, однако мужчина ей отказал и в ходе словесной перепалки нанес удары. Пострадавшая смогла выбежать из квартиры и обратиться за помощью к своим родственникам.

Согласно заключению эксперта женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Задержали подозреваемого на территории Кировского района, когда мужчина шел в магазин за очередной порцией алкоголя.  Следователям он признался, что причиной конфликта стал не отказ передать смартфон, а то, что сожительница, используя его сотовый телефон, вела переписку со своим бывшим мужем.

Теги: Уголовное дело

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