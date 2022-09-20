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Мужчина убил тольяттинку, которая отказалась от его услуг по ремонту квартиры

20 сентября 2022 11:20
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Мужчина убил тольяттинку, которая отказалась от его услуг по ремонту квартиры

В Тольятти вынесен приговор мужчине 1988 года рождения. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 9 февраля 2022 года у осужденного и жительницы одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Матросова города Тольятти, в ходе обсуждения проведения ремонтных работ в квартире последней и последующего ее отказа от услуг мужчины произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине  множественные удары в область расположения жизненно важных органов, после чего взял нож, найденный на кухне потерпевшей, и нанес ей не менее трех ударов. Ввиду активного сопротивления со стороны потерпевшей, осужденный сдавил ее дыхательные пути веревкой, тем самым перекрыв доступ кислорода. В результате указанных преступных действий женщина скончалась на месте происшествия. Осужденный скрылся с места происшествия и предпринял попытку покинуть территорию Российской Федерации, однако, был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство

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