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Мужчина, которого разыскивали в Тольятти, попался на краже в Самаре

20 марта 2024 12:41
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Мужчина, которого разыскивали в Тольятти, попался на краже в Самаре

Около десяти часов вечера экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе областного центра. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что на одном из охраняемых ими объектов нажата кнопка тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на улице Красноармейской. Патрульные незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Представители службы безопасности торговой сети объяснили прибывшим сотрудникам Росгвардии, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который планирует тайно вынести товары из торгового зала. Росгвардейцы задержали правонарушителя в тот момент, когда он пересекал линию касс – при себе у него действительно находились неоплаченные продукты.

Установив личность задержанного и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что мужчину 1988 года рождения разыскивают сотрудники органов внутренних дел. Тольяттинские полицейские объявили его в розыск по подозрению в причастности к совершению преступлений. Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Теги: Росгвардия

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