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Мужчина из Похвистнево перевел мошеннику 2,3 млн рублей

3 февраля 2022 09:51
133
Мужчина из Похвистнево перевел мошеннику 2,3 млн рублей

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают сомнительный заработок в Интернете.

Безработному жителю города Похвистнево позвонил мужчина, с которым он вел переписку в Интернете и обсуждал способы заработка в сети. Собеседник предложил «прибыльный» способ инвестирования денег через биржевой фонд. В качестве стартового капитала нужно было внести крупную сумму. Именно так и поступил мужчина из Похвистнево – перевел на различные банковские счета, указанные собеседником, 2 миллиона 300 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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