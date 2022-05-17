Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в мае 2021 года УФСБ России по Самарской области задержан с поличным житель г. Москвы, в автомобиле которого обнаружено и изъято наркотическое средство героин массой 1400 граммов.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Соибова М.Т. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Решением Жигулевского городского суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.