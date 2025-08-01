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Мошенники заставили тольяттинку поджечь два торговых павильона, чтобы вернуть деньги

1 августа 2025 11:21
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Мошенники заставили тольяттинку поджечь два торговых павильона, чтобы вернуть деньги

В конце июля текущего года в полицию Тольятти поступило сообщение о возгорании двух павильонов на улице Мира. 

После ликвидации пожара, в котором никто не пострадал, сотрудники Отдела осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли предметы и следы.

В ходе работы с видеозаписями, оперуполномоченные буквально по шагам установили маршрут передвижения предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимую местную жительницу 2005 года рождения.

Со слов задержанной, совершить злодеяние ее заставили мошенники.  Сначала она, введенная в заблуждение, перевела на указанный ими счет денежные средства, а затем, чтобы вернуть деньги – они заставили её поджечь два торговых павильона.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

Теги: Мошенники

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