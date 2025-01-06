Мошенники в России стали массово присваивать детские выплаты

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В России участились случаи мошенничества с детскими выплатами. Аферисты освоили незаконные схемы присвоения социальных пособий и материнского капитала, используя поддельные свидетельства о рождении.

«По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — заявили в МВД. Их слова передают «Известия».

В ходе оперативно-разыскных и следственных действий было выявлено 708 случаев фиктивной регистрации детей в отделениях ЗАГС. Эти дети, как утверждается, родились вне медицинских учреждений, что позволило 631 женщине незаконно получить государственные выплаты в 59 российских регионах.

Отмечается, что правоохранительные органы осведомлены о данной проблеме и регулярно обнаруживают группировки, занимающиеся массовым незаконным получением свидетельств о рождении. Там уточнили, что незаконное обогащение проходит за счет федерального и регионального бюджетов.