возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Закон Криминал Происшествия

Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга

7 сентября 2025 12:09
106
У мошенников появилась новая схема обмана жертв, в которой они представляются сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом МВД сообщило в Telegram-канале.

Аферисты выманивают средства, чтобы россиянин смог избежать уголовной ответственности "за перевод денег террористическим организациям".

Сначала злоумышленники звонят якобы от управляющей компании и прося назвать код из SMS, чтобы определить за человеком очередь на проверку электрооборудования.

Далее они связываются с потенциальной жертвой от имени сотрудника Госуслуг и предупреждают о том, что предыдущий собеседник был мошенником.

После этого человека переключают на фальшивого сотрудника Росфинмониторинга и пытаются произвести на него психологическое воздействие с целью выманивания денежных средств, пишет Смотрим. 

07 сентября 2025
 Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела почти 3 миллиона рублей.
06 сентября 2025
Он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет».
05 сентября 2025
Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинга.
6 сентября 2025
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025
5 сентября 2025
5 сентября 2025
