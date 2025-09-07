Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга

106

У мошенников появилась новая схема обмана жертв, в которой они представляются сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом МВД сообщило в Telegram-канале.

Аферисты выманивают средства, чтобы россиянин смог избежать уголовной ответственности "за перевод денег террористическим организациям".

Сначала злоумышленники звонят якобы от управляющей компании и прося назвать код из SMS, чтобы определить за человеком очередь на проверку электрооборудования.

Далее они связываются с потенциальной жертвой от имени сотрудника Госуслуг и предупреждают о том, что предыдущий собеседник был мошенником.

После этого человека переключают на фальшивого сотрудника Росфинмониторинга и пытаются произвести на него психологическое воздействие с целью выманивания денежных средств, пишет Смотрим.