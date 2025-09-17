Мошенники разработали новую схему и выдают себя за школьных психологов

114

Мошенники начали использовать новую схему — выдавать себя за школьных психологов и рассылать фишинговые ссылки. Об этом сообщила глава комитета Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по развитию гражданского общества Яна Лантратова в среду, 17 сентября.

«В начале учебного года мошенники активизировались, нацеливаясь на родителей и детей. Они маскируются под школьных психологов, рассылают фишинговые ссылки и выманивают личные данные, чтобы потом обчистить банковские счета», — цитирует ее «РИА Новости».

Сперва мошенник связывается с родителем школьника через звонок или сообщение, чтобы сообщить, что ребенок не прошел обязательное психологическое тестирование.

«Это звучит убедительно, особенно для тревожных родителей, в начале учебного года. Они предлагают срочно «пересдать тест» по специальной ссылке, которая ведет на поддельный сайт, имитирующий портал Госуслуг или школьный ресурс», — пояснила Лантратова.

При помощи этого сайта мошенники получают личные данные, которые, в свою очередь, либо применяются для снятия денег с банковских карт, либо используются для дальнейших атак. При этом, как отметила Лантратова, похожая схема уже использовалась летом, когда мошенники выясняли личные данные поступающих в вузы под предлогом «сбора данных для характеристики ученика».

Она сообщила, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП под руководством лидера партии Сергея Миронова разработали законопроект, который предполагает обязанность операторов связи бесплатно активировать сервисы распознавания и блокировки мошеннических звонков и сообщений. Законопроект уже внесен в палату парламента, он будет рассмотрен во время осенней сессии.

«Технологии на стороне добрых сил. Но важна профилактика. Обучать детей цифровой грамотности: объяснять, как распознавать фейковые сообщения, не делиться данными и сообщать о подозрительных ссылках взрослым», — резюмировала Лантратова, пишут "Известия".