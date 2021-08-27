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Мошенники проводят опросы о вакцинации COVID-19

27 августа 2021 09:55
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Мошенники проводят опросы о вакцинации COVID-19

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает граждан о возможных способах мошенничества. Например аферисты, якобы от имени государственных организаций,  проводят телефонный опрос граждан о вакцинации COVID-19. В качестве стимула, они могут сообщить, что вы, после того как ответите на вопросы, станете участником розыгрыша призов.

После ответов мошенник просит абонента нажать на телефоне какую-либо цифру для регистрации ответа. Как только человек это сделает телефон может заблокироваться, злоумышленник его взламывает и получает доступ ко всем программам, установленным на смартфоне. В результате со счета гражданина списываются денежные средства.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан, а особенно людей преклонного возраста не общаться с представителями подобных опросов.

Теги: коронавирус мошенники

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