Самарские полицейские задержали изготовителя поддельных медицинских справок

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В ходе проведения оперативного мероприятия «проверочная закупка» сотрудниками ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на территории города Кинель Самарской области. В ходе опроса он пояснил, что денежные средства за справки перечислялись ему на банковскую карту. Готовые поддельные справки подозреваемый отправлял заказчикам курьером. По предварительной информации, с мая по июль текущего года им были сделаны подложные справки для 10 человек.

Отделом дознания отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.