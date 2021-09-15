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Жулики предлагают самарцам "дезинфекцию" от коронавируса

15 сентября 2021 11:45
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Жулики предлагают самарцам дезинфекцию от коронавируса

Сотрудники полиции призывают жителей Самарской области не поддаваться на уловки мошенников.

Криминальный бизнес не стоит на месте. Мошенники двигаются в ногу со временем, придумывая и реализовывая все более совершенные схемы отъема денежных средств. Чаще всего на их уловки поддаются пожилые граждане.

Одна из криминальных легенд может звучать так: пожилым гражданам по телефону или лично злоумышленники активно предлагают провести «дезинфекцию» их квартир от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за денежное вознаграждение. Для ветеранов труда и инвалидов они обещают скидки. Если пенсионеры не поддаются на уговоры, то их запугивают применением штрафных санкций или постановкой жилища на карантин. За счет средств потерпевших проводится псевдодезинфекция с использованием генераторов сухого тумана и нейтрализаторов посторонних запахов, естественно, не приносящая ожидаемого результата. Пенсионеры лишаются денежных средств, платя «за воздух».

Сотрудники полиции обращаются к каждому из вас – давайте оградим наших родителей, знакомых, соседей от беспринципных злоумышленников! Предупредите их о новой опасности. Если все же кто-то стал жертвой преступников – незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

Теги: коронавирус мошенники

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