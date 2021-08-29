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Остерегайтесь мошеннических схем с бонусами за вакцинацию от коронавируса!

29 августа 2021 09:30
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Остерегайтесь мошеннических схем с бонусами за вакцинацию от коронавируса

Жертва обмана, попадаясь на такую уловку, рискует не только здоровьем, но и собственными денежными средствами.

Полицейские предостерегают: при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой различных мошеннических схем.
Одна из них заключается в том, что злоумышленники распространяют в социальных сетях объявления о продаже «готовых» сертификатов, одновременно обещая бонусы в размере нескольких тысяч рублей, которые, якобы, выплачиваются клиентам от имени банков в качестве вознаграждения за вакцинацию.
Если пользователь, переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые нужны злоумышленникам для присвоения ваших денег. Такая фишинговая схема в различных интерпретациях распространяется в социальных сетях и мобильных мессенджерах.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: вакцинация коронавирус мошенники

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