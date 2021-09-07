Мошенники предлагают пожилым самарцам провести «дезинфекцию» квартир от коронавируса

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Аферисты предлагают пожилым гражданам провести «дезинфекцию» их квартир от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за денежное вознаграждение. Для ветеранов труда и инвалидов они обещают скидки. Если пенсионеры не поддаются на уговоры, то их запугивают применением штрафных санкций или постановкой жилища на карантин.

Если жертва соглашается на "антивирусные мероприятия", то за их счет проводится якобы дезинфекция. Мошенники могут использовать различные генераторы сухого тумана, генераторы пара и нейтрализаторы посторонних запахов. Все эти устройства ни какого отношения не имеют к уничтожению вируса.



ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять лицам, которые обращаются к вам с подобными предложениями. Необходимо поинтересоваться у визитеров, от какого медицинского учреждения они работают и перезвонить туда. Имеются ли у "медиков" сертификаты на приборы, которое подтверждают лечебные свойства оборудования. Необходимо пользоваться услугами официальных лечебных учреждений.