Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

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Мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов и сообщают о якобы случившемся сбое в системе.

Как рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук, злоумышленники таким образом вводят пользователей в заблуждение, чтобы получить доступ к их личным данным.

Звонок может начаться с приветствия: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". Далее мошенник сообщит о том, что тариф, которым ранее пользовался абонент, больше недоступен. Также он скажет, что пользователю был подключен новый тариф и расскажет о его стоимости. Независимо от реакции жертвы, злоумышленник предлагает помочь вернуть ей старый тариф. Для этого он просит дать доступ к личному кабинету абонента.

Получив личные данные, мошенники могут взять на имя россиянина кредиты или микрозаймы через авторизацию на разных площадках, а также получить доступ к банковским счетам.

Бийчук рекомендует завершить разговор и самостоятельно перезвонить своему оператору по официальному номеру, указанному на сайте компании. Эксперт также не рекомендует переходить по ссылкам, которые могут прислать жертве, и сообщать по телефону логины и пароли. Он напомнил, что настоящие сотрудники не запрашивают подобного рода информацию, а все изменения тарифов приходят через смс, push-уведомления в приложении мобильного оператора.