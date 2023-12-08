Мошенники "предупредили" о нерадивом сотруднике банка и выманили у самарского пенсионера 1,9 млн

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На телефон 74-летнему пенсионеру поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации, клиентом которой он является. Мужчина проинформировал жителя губернии о том, что в ходе проверки качества оказания услуг ранее с пенсионером работал ненадежный сотрудник, и чтобы убедиться, что с банковским счетом мужчины все в порядке необходимо пройти процедуру смены паролей и кодового слова.

Следуя инструкции, самарчанин продиктовал данные неизвестному, который заверил его, что теперь можно продолжать пользоваться услугами банка без опасения. Через некоторое время пенсионер не обнаружил на своем счете более 1 900 000 рублей и, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.