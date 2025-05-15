мошенники обманывают людей под предлогом уточнения трудового стажа

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Злоумышленники начали звонить жителям России от имени Пенсионного фонда и сообщать о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к аккаунту потенциальных жертв на «Госуслугах».

Об этом РИА Новости заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Мошенники предлагают гражданам прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных. Для этого необходимо записаться в якобы электронную очередь. Россиянам приходит код в смс, который нужно назвать.

Храпунова напомнила, что сотрудники Социального фонда не звонят гражданам по подобным вопросам. При любых вопросах рекомендуется класть трубку.