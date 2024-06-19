Я нашел ошибку
Главные новости:
Оборудование позволяет проводить нагрузочное тестирование сердечно-сосудистой системы.
Современная стресс-тест система с велоэргометром поступила в Кинель-Черкасскую ЦРБ
В числе победителей турнира - два представителя Самарской области, Игорь Щелочков и Никита Глазунов.
В Самарской области состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве.
«Это у нас семейное»: от Самарской области в финал конкурса вышли семь команд
Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ
Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ
Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья Советов"
Полузащитник Никита Салтыков покидает "Крылья Советов"
"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне
"Крылья Советов" провели первую тренировку в новом сезоне
Путин: соглашение с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
Путин: соглашение с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
За управление машиной в состоянии опьянения житель Жигулевска лишен автомобиля
За управление машиной в состоянии опьянения житель Жигулевска лишен автомобиля
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.04
-2.01
EUR 93.3
-2.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-23 июня
Сотрудники УИС СО приняли участие в акции по сдаче донорской крови
"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудника банка»

19 июня 2024 12:19
126
Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудника банка»

 

В полицию обратилась жительница Самары 1953 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника банка, который утверждал, что с ее счета пытаются перевести денежные средства. Для сохранения сбережений, предложил потерпевшей немедленно перевести деньги на безопасный счет. Женщина доверившись незнакомцу, продиктовала личные данные и реквизиты банковской карты, для перевода денег. После передачи данных обманутая обнаружила списание с ее счета более 1 000 000 рублей, фальшивый сотрудник перестал выходить на связь и она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников
18 июня 2024, 09:40
Самарчанка хотела продать дачу и стала жертвой мошенников
Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках.  Криминал
232
В Тольятти мастер фирмы, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам
17 июня 2024, 12:28
В Тольятти мастер фирмы, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам
49-летнему жителю Автограда в мессенджере поступило сообщение якобы от начальника. Общество
291
выявили новую схему телефонного мошенничества с Почтой России
17 июня 2024, 11:15
Выявили новую схему телефонного мошенничества с Почтой России
Предлог новый, цель схемы – та же – получить доступ к личному кабинету пользователя на Госуслугах или мобильному приложению банка. Криминал
302
В центре внимания
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
492
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
292
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
555
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1066
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
502
Весь список