Мошенники обманули самарчанку под видом «сотрудника банка»

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В полицию обратилась жительница Самары 1953 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника банка, который утверждал, что с ее счета пытаются перевести денежные средства. Для сохранения сбережений, предложил потерпевшей немедленно перевести деньги на безопасный счет. Женщина доверившись незнакомцу, продиктовала личные данные и реквизиты банковской карты, для перевода денег. После передачи данных обманутая обнаружила списание с ее счета более 1 000 000 рублей, фальшивый сотрудник перестал выходить на связь и она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело.