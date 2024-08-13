Мошенники напугали самарца и получили 4,8 млн рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре местному жителю 1958г.р. через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 4 800 000 р., после чего аферисты перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.