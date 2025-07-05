Мошенники использовали телефон, чтобы обокрасть 19-летнюю безработную самарчанку

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В отдел полиции города Самары обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о хищении 48 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что девушке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который убедил, что произошел взлом личной страницы информационного интернет-портала, с помощью которого мошенники получили доступ к банковским счетам, и уже совершают попытки снятия денег. Для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Самарчанка выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, девушка перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.