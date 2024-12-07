мошенники хотят получить данные к «Госуслугам», используя полис ОМС

Я нашел ошибку
Главные новости:
средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
У Тольяттинца нашли почти 4 кг наркотика мефедрона
У Тольяттинца нашли почти 4 кг наркотика мефедрона
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
В Самарской области проводят мероприятия по выявлению правонарушений с иностранными машинами
В Самарской области проводят мероприятия по выявлению правонарушений с иностранными машинами
Самарцев предупреждают: В выходные, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий
Самарцев предупреждают: В выходные, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий
Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту
Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту
в РФ могут ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров
В РФ могут ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники хотят получить данные к «Госуслугам», используя полис ОМС

7 декабря 2024 10:11
189
мошенники хотят получить данные к «Госуслугам», используя полис ОМС

Мошенники обманывают граждан, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом россиян предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. 

«Мошенники заявляют о необходимости обновления данных и просят предоставить код из СМС, который якобы необходим для завершения процедуры [по обновлению данных ОМС]. Этот код позволяет им получить доступ к личному кабинету на 'Госуслугах'», — отметила эксперт Храпунова в интервью РИА Новости.

По словам Храпуновой, мошенники убеждают жертв, что их полисы ОМС нуждаются в обновлении из-за введения новых правил. Она призвала граждан быть осторожными и не передавать никому коды аутентификации из СМС. Она сравнила этот поступок с тем, как если бы человек отдал незнакомцу ключи от собственной квартиры.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
07 декабря 2024, 13:14
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
Женщина даже не подумала о ом, что ее подруга никогда не водила машину, но перечислила подруге указанную сумму. Криминал
101
Житель Чапаевска хотел устроиться на работу в крупную компанию, но попался на уловку мошенников
06 декабря 2024, 13:28
Житель Чапаевска хотел устроиться на работу в крупную компанию, но попался на уловку мошенников
После того, как 50-летний потерпевший перевел деньги на указанный счет, «кадровик» перестал выходить на связь. Криминал
343
Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек
06 декабря 2024, 09:54
Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек
Причиненная сумма ущерба составила более 1 600 000 рублей. Криминал
348
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
310
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
382
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
628
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
401
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
553
Весь список