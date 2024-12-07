мошенники хотят получить данные к «Госуслугам», используя полис ОМС

189

Мошенники обманывают граждан, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом россиян предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Мошенники заявляют о необходимости обновления данных и просят предоставить код из СМС, который якобы необходим для завершения процедуры [по обновлению данных ОМС]. Этот код позволяет им получить доступ к личному кабинету на 'Госуслугах'», — отметила эксперт Храпунова в интервью РИА Новости.

По словам Храпуновой, мошенники убеждают жертв, что их полисы ОМС нуждаются в обновлении из-за введения новых правил. Она призвала граждан быть осторожными и не передавать никому коды аутентификации из СМС. Она сравнила этот поступок с тем, как если бы человек отдал незнакомцу ключи от собственной квартиры.