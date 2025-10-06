Мошенник "задекларировал" порядка 1 700 000 рублей самарца

179

В отдел полиции Самары обратился 23-летний местный житель с заявлением о хищении порядка 1 700 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступило сообщение в мессенджере от неизвестного человека, который представился сотрудником "налоговой службы" и убедил, что имеющиеся денежные накопления у самарца необходимо задекларировать. Местный житель выполнил все требования злоумышленника.

Следуя инструкциям мошенника, мужчина отдал неизвестному свои сбережения. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего житель Самары понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.