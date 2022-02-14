Мошенник забрал у самарчанки 1,5 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре местной жительнице, 1964г.р., работающей ведущим специалистом на одном из производственных объединений, поступили телефонные звонки от неизвестного, который представился сотрудником банка.

Он сообщил женщине, что на её имя через личный кабинет одного из интернет-порталов неизвестные пытаются оформить кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ей необходимо взять кредит и перечислить деньги на указанный аферистом счет, что потерпевшая и сделала, переведя около 1 500 000р. После этого мошенник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.