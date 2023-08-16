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Мошенник в Новокуйбышевске похитил у пенсионера 300 000 рублей по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП"

16 августа 2023 13:35
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Мошенник в Новокуйбышевске похитил у пенсионера 300 000 рублей по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП"

Следователем ОМВД России по г. Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, весной текущего года 75-летнему пенсионеру, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что его внук попал в ДТП. Звонивший пояснил, что для того, чтобы не возбуждать уголовное дело потерпевшему нужно отдать деньги. Пенсионер поверил аферисту и через некоторое время отдал прибывшему неизвестному мужчине сверток с 300 000р.

После того как деньги были переданы мужчина позвонил родственнику и выяснил, что в ДТП он не попадал и денег не просил. Тогда потерпевший обратился с заявлением в полицию.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину, который забрал сверток с деньгами у пенсионера. Им оказался работник службы доставки. Во время опроса он пояснил, что принял заказ на передачу посылки из одного адреса в другой адрес г.Новокуйбышевска. О содержимом заказа он ничего не знал.

Оперативники установили личность, кому предназначался сверток, его местонахождение и доставили в отдел полиции.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 24-летний местный житель. Следствием установлено, что предложение о незаконном заработке он нашел в сети Интернет. В его обязанности входило забирать деньги с указанных адресов и переводить на продиктованные реквизиты. За выполнение данной «работы» ему полагалось определенное вознаграждение.

Подозреваемый, пытаясь уйти от уголовного преследования, решил не брать деньги у пострадавших, так как они могли бы его опознать, а воспользовался услугами доставки.

Злоумышленник вину признал и возместил ущерб пострадавшему в полном объеме. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям статьи, максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению личности криминального работодателя.

Полицейские напоминают, что в подобных ситуациях необходимо сразу же связаться с родственниками и убедиться, что с ними все в порядке. И ни в коем случае не перечислять и не отдавать незнакомым людям свои деньги. 

Теги: Мошенники

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