Мошенник убедил самарскую пенсионерку, что с ее банковского счета пытаются снять деньги

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В отдел полиции Самары обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о хищении 195 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, которой представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на“безопасный счет”. Самарчанка выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, женщина перевела все свои накопления. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.