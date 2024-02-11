Мошенник представился сотрудником банка и выманил у самарца 4 млн рублей

235

В Самаре работнику одного из предприятий 1971 г.р. позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что прямо сейчас на мужчину пытаются оформить кредит и под предлогом предотвращения незаконного действия, предложил свою помощь. Для этого злоумышленнику нужны были всего лишь личные данные потерпевшего. Доверившись «сотруднику банка», он озвучила личную информацию, после чего, на мужчину оформили и обналичили кредит, порядка 4 000 000 рублей.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях.