Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки

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В полицию обратилась жительница Самарского региона с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что незнакомец в одной из социальных сетей пообещали ее 8-летней внучке отправить игровую валюту в обмен на коды и сообщения.

Ребенок получил пошаговую инструкцию, где говорилось о том, что необходимо взять смартфон у бабушки и сфотографировать смс – сообщения и банковскую карту. Девочка выполнила все условия. После чего заявительница обнаружила списание с ее банковского счета более 50 000 рублей. Обещанную игровую валюту внучка так и не получила. Возбуждено уголовное дело.