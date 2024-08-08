Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед игрой с «Факелом» на 3 гейте с 16:30 начнется выставка животных, которых вы сможете забрать домой.
Благотворительная акция «Забери котёнка с улицы Лизюкова» состоится на матче "Крылья Советов" -  «Факел»
Главная сложность заключалась в том, что вышедшее из строя оборудование было произведено иностранной фирмой и быстро найти аналог невозможно.
Двое суток специалисты «РКС-Самара» устраняли последствия удара молнии в насосную станцию
Планируется, что его участниками станут 250 взрослых и детей.
Первый слет многодетных семей пройдет в Красноярском районе Самарской области
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.
9 августа в Самарской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С
В суд направлено уголовное дело.
В Приволжском районе сотрудница воспользовалась служебным положением и присвоила себе деньги одного из отделений связи
Кроме профилактических осмотров к офтальмологу необходимо обратиться при любых жалобах на ухудшение или нарушение зрения.
Главврач больницы Ерошевского рассказала о правилах сохранения здоровья глаз
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
В Самарской области с разницей в 5 минут произошли ДТП с мопедом и мотоциклом
В Самарской области с разницей в 5 минут произошли ДТП с мопедом и мотоциклом
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
0.79
EUR 93.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки

8 августа 2024 13:29
130
Мошенник обманул самарчанку с помощью ее 8-летней внучки

В полицию обратилась жительница Самарского региона с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что незнакомец в одной из социальных сетей пообещали ее 8-летней внучке отправить игровую валюту в обмен на коды и сообщения.

Ребенок получил пошаговую инструкцию, где говорилось о том, что необходимо взять смартфон у бабушки и сфотографировать смс – сообщения и банковскую карту. Девочка выполнила все условия. После чего заявительница обнаружила списание с ее банковского счета более 50 000 рублей. Обещанную игровую валюту внучка так и не получила. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян
06 августа 2024, 10:36
Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян
Злоумышленники могут убедить оформить кредит, перевести деньги на некий «безопасный» счёт или передать их курьеру. Криминал
400
Житель Кинеля хотел улучшить ванну, а лишился более 500 тысяч
06 августа 2024, 09:55
Житель Кинеля хотел улучшить ванну, а лишился более 500 тысяч
Незнакомец предложил к выбранным товарам оформить подписку на получение выставочных образцов в качестве благодарности за долгое сотрудничество. Криминал
368
Жительница Самары продавала телевизор и лишилась зарплаты
05 августа 2024, 11:55
Жительница Самары продавала телевизор и лишилась зарплаты
Сотрудники полиции напоминают, что никому нельзя сообщать реквизиты банковских карт, CVC-код, секретный код из СМС. Криминал
520
В центре внимания
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
8 августа 2024  14:04
Первый слет многодетных семей пройдет в Самарской области
145
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
8 августа 2024  13:59
10 августа в Самаре на улице Демократической не будут работать светофоры
137
У ряда пользователей в России лег YouTube
8 августа 2024  13:08
У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube
143
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
8 августа 2024  10:27
Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»
220
Тольятти инвестор начнет производство мармелада
8 августа 2024  10:19
В Тольятти инвестор начнет производство мармелада
180
Весь список