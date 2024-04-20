Мошенник обманул самарчанку 1938 года рождения

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратилась жительница Самарской области 1938 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в следствии которого погиб человек. Но, он готов не возбуждать уголовное дело взамен на денежное вознаграждение. Пенсионерка доверившись незнакомцу в подъезде своего дома отдала курьеру все свои сбережения, более 200 000 рублей. Когда дочь вышла на связь и не подтвердила информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.