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Мошенник обманул самарчанку 1938 года рождения

20 апреля 2024 11:11
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Мошенник обманул самарчанку 1938 года рождения

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В полицию обратилась жительница Самарской области 1938 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в следствии которого погиб человек. Но, он готов не возбуждать уголовное дело взамен на денежное вознаграждение. Пенсионерка доверившись незнакомцу в подъезде своего дома отдала курьеру все свои сбережения, более 200 000 рублей. Когда дочь вышла на связь и не подтвердила информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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