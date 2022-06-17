Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост
Жители Самары готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной
Самарцы готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве
Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве
Российский военный самолет Су-25 разбился в граничащем с Украиной регионе
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
Сильнейшие школьники регионального фестиваля ГТО поедут в «Артек»
Сильнейшие школьники регионального фестиваля ГТО поедут в «Артек»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.87
0.21
EUR 58.96
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник обманом оформил кредит на тольяттинку

17 июня 2022 10:39
136
Мошенник обманом оформил кредит на тольяттинку

Будьте внимательны и никому не сообщайте персональные данные ваших банковских карт!

Так, с жительницей Тольятти 1978 года рождения – сотрудницей нефтехимического предприятия - в одном из мессенджеров связался незнакомец. Мужчина пояснил, что хочет приобрести вещи, которые тольяттинка выставила на продажу в сети Интернет. Обманным способом собеседник узнал у женщины данные ее банковской карты, с помощью которых получил доступ в мобильное приложение банка, а затем оформил на ее имя кредит на 65 тысяч рублей и перевел их на другой счет. Женщина обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей
16 июня 2022, 10:12
У самарчанки мошенники похитили 1,6 млн рублей
Ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Криминал
319
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
15 июня 2022, 11:31
Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей
При бронировании товаров или услуг через сеть Интернет не следует переходить по подозрительным ссылкам. Происшествия
412
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
14 июня 2022, 10:17
Самарчанка перевела мошеннику больше 400 тысяч рублей
После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал. Криминал
502
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
178
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
17 июня 2022  09:49
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
287
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
435
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
370
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
389
Весь список