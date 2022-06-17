Мошенник обманом оформил кредит на тольяттинку

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Будьте внимательны и никому не сообщайте персональные данные ваших банковских карт!

Так, с жительницей Тольятти 1978 года рождения – сотрудницей нефтехимического предприятия - в одном из мессенджеров связался незнакомец. Мужчина пояснил, что хочет приобрести вещи, которые тольяттинка выставила на продажу в сети Интернет. Обманным способом собеседник узнал у женщины данные ее банковской карты, с помощью которых получил доступ в мобильное приложение банка, а затем оформил на ее имя кредит на 65 тысяч рублей и перевел их на другой счет. Женщина обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.