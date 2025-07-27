Мошенник использовал соцсети, чтобы завладеть деньгами пенсионера в Тольятти

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В отдел полиции Тольятти обратился 68-летний местный житель с заявлением о хищении 577 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон через мессенджер от неизвестного человека, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Тольяттинец выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, мужчина перевел все свои накопления. Злоумышленник перестал выходить на связь, после чего пенсионер понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.